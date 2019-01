CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 16 Gennaio 2019, 08:45

La visita dell'otorino effettuata nella sala prelievi e non nell'ambulatorio al primo piano. Il lavaggio dell'orecchio reso possibile grazie all'acqua calda prestata dal bar di fronte, come si fa quando finisce lo zucchero e lo si chiede al vicino di casa.Il motivo? Un ascensore rotto nel distretto sanitario di Nola. Fuori uso da qualche settimana, l'impianto dovrebbe agevolare gli spostamenti a chi proprio non ce la fa a salire una rampa di scale per via dell'età, o magari del peso o, peggio, perché disabile.