Asilo nido, dopo le crepe tocca ai topi: escrementi dovunque

Mercoledì 22 Maggio 2019, 07:55

Gli escrementi di topo sono ovunque. Nei cassetti della nursery, sui fasciatoi, sotto ai lettini e perfino tra i giocattoli dell'asilo nido «Marco Polo», struttura comunale della Municipalità 10 (Fuorigrotta, Bagnoli). Le foto dell'orrore hanno iniziato a circolare lunedì sera nelle chat delle mamme del quartiere, inizialmente contente del ritorno nella sede a due passi da casa, dopo che all'inizio dell'anno scolastico i bambini furono trasferiti nella limitrofa «Cappuccetto rosso», per via delle crepe che correvano lungo il perimetro dell'edificio e ne evidenziavano lo stato di degrado. Il presidente della Municipalità Diego Civitillo si è detto «stupito di aver saputo del ritrovamento degli escrementi dai genitori e non dal personale della scuola, che avrebbe dovuto informare il responsabile del Sat. Ora che siamo stati informati, l'iter per una sanificazione e pulizia approfondita è stato attivato e già domani (oggi, ndr) il personale di Napoli Servizi provvederà alla derattizzazione».