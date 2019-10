Napoli, assalto al Vasto, Salvini posta il video: «Scene di ordinaria follia purtroppo»

Martedì 22 Ottobre 2019, 11:18

Extracomunitario in escandescenze al Vasto, il video postato da Salvini«Scene di ordinaria follia quotidiana, purtroppo, al quartiere del Vasto a Napoli – è il commento del numero 1 del Carroccio – Intanto il governo apre i porti a tutti... #Contevergogna, gli Italiani sapranno “premiarvi” già questa domenica in Umbria». E' quanto scrive sulla sua pagina Facebook il leader della Lega Matteo Savini postando il video di una recente aggressione al Vasto , lì dove un extracomunitario, probabilmente ubriaco, dava in escandescenze.