Asse Mediano, rapinatore di 22 anni arrestato tra Piscinola e Scampia

Dovrà rispondere di rapina aggravata, evasione e resistenza a pubblico ufficiale Giovanni Vinciguerra, 22enne di Scampia già noto alle forze dell’ordine.

In moto, in sella con un complice lungo la rampa di uscita dell’Asse Mediano tra Piscinola e Scampia, ha puntato la pistola contro un’automobilista in coda nel traffico. I carabinieri del nucleo operativo del Vomero, però, non erano lontani e subito si sono lanciati all'inseguimento dei due rapinatori: uno dei due è riuscito a fuggire mentre il 22enne è stato bloccato dopo un’accesa colluttazione. Sequestrata l’arma, una revolver a salve senza tappo rosso.