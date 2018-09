Auto con targa polacca, 5 sequestri: 4 persone denunciate per riciclaggio

Venerdì 14 Settembre 2018, 13:42 - Ultimo aggiornamento: 14-09-2018 13:44

Nel quadro del contrasto al riciclaggio dei veicoli, stante il notevole aumento della presenza sul territorio campano dl veicoli con targa polacca, la squadra dl polizia giudiziaria della polizia stradale, dopo un'intensa attività di pedinamento dei soggetti coinvolti, ha sequestrato cinque auto di medio-alto valore commerciale, immatricolate in Polonia e alla denuncia in stato di libertà, per il reato dl riciclaggio dl autoveicoli, di O.G., 31 anni; C.L., 46 anni; S.M., 45 anni; L.G., 59 anni, tutti pregiudicati per reati specifici.I veicoli sequestrati erano tutti stati rubati. Rinvenuti a Pianura, sono risultati essere dl proprietà e noleggiati presso due società dl autonoleggio, con sede legale in Polonia, ma operanti in Italia. Un colpo inferto, oltre che al riciclaggio dei veicoli rubati, al dilagante fenomeno dei numerossimi mancati pagamenti dei pedaggi autostradali e all'elusione delle sanzioni amministrative, proprio perché questi veicoli avevano targa straniera.