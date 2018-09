Lunedì 17 Settembre 2018, 10:01 - Ultimo aggiornamento: 17-09-2018 10:18

TORRE DEL GRECO - Alla curva l’auto va dritta, finendo contro un muro. Tre i feriti nell’impatto, uno dei quali in condizioni serie. È il bilancio di un incidente avvenuto attorno a mezzanotte in via Giovanni XXIII.Secondo quanto è stato possibile ricostruire finora, le tre persone erano uscite da un ristorante quando all’altezza di una curva l’uomo alla guida ha perso il controllo della Lancia Y finendo contro il muro che divide l’arteria dalla vicina autostrada. Sul posto autoambulanze e soccorritori, che hanno liberato i tre dalle lamiere accartocciate. Il più grave è apparso il conducente, che è stato immediatamente portato al Cardarelli. Meno preoccupanti ma comunque tali da richiedere il trasferimento in ospedale le condizioni degli altri due occupanti.