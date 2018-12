Auto in fiamme: salvati madre e due bimbi dai carabinieri di Torre del Greco

Sabato 29 Dicembre 2018, 18:12

TORRE DEL GRECO. Auto in fiamme in via Nazionale: tragedia evitata da due carabinieri, salvi madre e due figli minori. Svelato il mistero dell’auto che oggi alle 14 ha paralizzato il traffico in via Nazionale: a bordo c’erano una madre e due figli piccoli vivi per miracolo. A causa di un guasto meccanico improvvisamente una Peugeot 205, con alla guida una 40enne di Castellammare di Stabia e due bimbi, i suoi figli di 12 e 8 anni, ha cominciato a fumare.Due carabinieri della Stazione Capoluogo, nel corso di un controllo della zona, si sono accorti del fumo ed hanno allertato la conducente suonando il clacson ripetutamente per indurla fermarsi. La donna non si era accorta del fumo e alla vista della paletta dei militari pensava fosse un controllo. Una volta fermata, l’auto ha preso fuoco nella parte posteriore: dal lato guida è uscita in preda al panico S.M. 40enne di Castellammare di Stabia che ha gridato aiuto, indicando la presenza dei figli minori nei seggiolini posteriori.I due carabinieri sono entrati nell’auto in fiamme e hanno provveduto a tirare fuori i due figli minorenni di 12 e 8 anni seduti sul sedile posteriore dell’auto, con solo due porte. Messi al sicuro i bambini, sono intervenuti i vigili del fuoco per sedare le fiamme. L’auto munita di impianto a gas grazie al successivo intervento dei vigili del fuoco non è esplosa. I carabinieri hanno riportato lievi ustioni.