Napoli, il pasticcio degli avvisi Tari: «Calcoli errati e scambi di persona»

Mercoledì 20 Febbraio 2019, 23:00 - Ultimo aggiornamento: 20-02-2019 23:02

I crediti da riscuotere sono tantissimi e gli avvisi di accertamento sono partiti in fretta. Proprio dalla necessità di recuperare in tempi stretti le ingenti somme non riscosse sono scaturite - come era prevedibile - migliaia di richieste di pagamento illegittime. I crediti da riscuotere riguardano la Tari, la tassa sulla spazzatura non pagata dal 50% dei napoletani. Un tasso di evasione sempre altissimo che ha indotto il Comune ad inviare, nelle ultime settimane del 2018, oltre 600mila avvisi di accertamento ai contribuenti morosi, per i mancati versamenti nelle annualità comprese tra il 2014 e il 2017. Il numero di cittadini è talmente elevato che anche negli uffici comunali pochi negavano la difficoltà dell’operazione. Anche gli stessi funzionari riconoscevano che sarebbe stato inevitabile commettere degli errori, in una quantità così cospicua di avvisi di accertamento. Sono migliaia le richieste di pagamento contenenti inesattezze, talora clamorose.