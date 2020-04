L'avvocato Angelo Pisani cita in giudizio il giornalista Enrico Mentana per aver offeso i napoletani in un post ad un articolo di Open, il suo giornale. «Anche in momenti così difficili - spiega Pisani - ci sono episodi di offese gratuite nei confronti del popolo napoletano". Per Pisani un comportamento altamente disinformativo oltre che discriminatorio».

Mentana aveva infatti scritto: «A Napoli c’è anche un eccellenza», riferendosi alla struttura sanitaria Cotugno, un «anche» che non è piaciuto ai lettori, ed alle polemiche ha risposto: «Ridicoli piagnoni che vi attaccate ad un semplice anche, imparate l’italiano». «Dovranno scomodarsi dalle loro poltrone, - incalza Pisani - chiamare e pagare un avvocato e poi eccepire vili scuse e pretesti per giustificarsi rispetto alle giuste accuse dei tali condotte, purtroppo, non hanno neanche il coraggio di ammettere un errore e chiedere scusa».

Per Mentana ci sarà anche la richiesta in giudizio civile in solido con i responsabili della diffusione ed amplificazione delle sue iniziative: «Attendiamo – continua Pisani - le modalità che Mentana metterà in campo per giustificarsi e difendersi dopo le numerose proteste di telespettatori che chiedono giustizia. Chiediamo un risarcimento per danni d’immagine dei napoletani inspiegabilmente e gratuitamente offesi per ragioni estranee alla realtà ed alla loro condotta da esempio a chi lo denigra senza motivo» .E conclude: «Sono espressioni offensive ed attacchi ai napoletani che non tolleriamo, risponderanno di tutto ciò».



