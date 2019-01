Giovedì 10 Gennaio 2019, 15:34

«Continua la straordinaria attività della Polizia Municipale per controllare la regolarità delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere della nostra città - si legge in una nota del icesindaco Enico Panini - per assicurare ai turisti, non solo di alloggiare in uno splendido luogo, ma anche di usufruire di servizi che abbiano tutte le carte in regola».Tra gli svariati controlli di questo ultimo mese, messi a segno dalla Unità Operativa Contrasto Evasione ed Elusione fiscale e tributaria, capitanata da Aniello Russo, effettuati principalmente nella zona della Stazione Centrale, del Carmine e di piazza Dante, vi sono stati trovati due B&B privi di qualsiasi autorizzazione e documentazione contabile, ai quali è stata intimata l'immediata chiusura e sono state comminate le sanzioni previste per le omissioni rilevate, non solo per l'imposta di soggiorno per oltre €2.000,00 ciascuno ma anche per l'iscrizione ai fini della Tassa di smaltimento Rifiuti.Per una delle due strutture vi è stata l'immediata regolarizzazione.Inoltre, per altre due strutture, pur essendo stata presentata regolare SCIA, non era stata versata l'imposta di soggiorno, né risultavano iscritte correttamente ai fini TARI, alla conclusione dell'accertamento, per una delle due, sono stati presentati i versamenti effettuati relativi all'imposta di soggiorno per €1.225,00.«Questi controlli - conclude Panini - sono frutto della collaborazione tra gli Uffici, in particolare di quello dell'Imposta di soggiorno e l'UO Contrasto Evasione, il trasferimento di informazioni porta a controlli mirati, che favoriscono la regolarizzazione delle strutture».