Da Bacoli a Positano, sorpresa dai dati Arpac: mare vietato in 12 spiagge

z

Nella prima settimana di monitoraggio sulla qualità del mare da parte dell'Arpac, su circa la metà delle 328 acque in cui è suddiviso il litorale della Campania, sono stati riscontrati valori superiori ai limiti di legge in dodici tratti. «Certamente colpisce la non conformità di alcuni punti che non hanno mai fatto segnalare criticità negli ultimi anni - dice Lucio De Maio, dirigente responsabile unità operativa mare dell'Arpac -, come...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati