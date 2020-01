Bagnoli, comitati in piazza per l'arrivo del ministro Provenzano

Ultimo aggiornamento: 11:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Circa 50 manifestanti sono in presidio davanti all'ingresso della Porta del Parco a Bagnoli , a Napoli, dove è atteso il ministro. «Basta chiacchiere bonifica sotto controllo popolare», è scritto su uno striscione. A protestare i comitati di Bagnoli Libera e il movimento disoccupati «7 novembre».Partecipazione nei processi di riqualificazione e lavoro: sono queste le richieste degli attivisti al ministro per il Sud arrivato a Napoli per un incontro richiesto già nel giorno della presentazione del progettoper la rigenerazione dell’area ex Italsider.«Siamo qui fuori - commentadel Movimento 7 Novembre - per dire che è arrivato il momento di mettere in campo azioni concrete. Vogliamo chiarezza sui lavori e chiediamo di poter partecipare al progetto di recupero e rilancio dell’area. Siamo stanchi di ascoltare idee e promesse mai mantenute. Questo quartiere ha già sofferto troppo e noi siamo qui per ricordarlo a tutti».Nel cantiere con il ministro c'è anche il sindaco di Napoli,, che ha espresso così soddisfazione:«Dopo tanti anni si vede qualche ruspa. Queste sono le ruspe che ci piacciono».