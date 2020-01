Napoli, la bonifica di Bagnoli è più vicina: approvata l'analisi del rischio

«Oggi, con l'approvazione in sede di Conferenza dei Servizi dell'Analisi rischio delle aree del Sin di Bagnoli-Coroglio, si fa un altro importante passo avanti nel lungo percorso verso la definitiva bonifica del sito»: così l'assessore comunale all'Ambiente Raffaele Del Giudice.

«Il Comune di Napoli da sempre ha posto come prioritario il tema delle bonifiche con la massima attenzione per la salute dei cittadini», ricorda. Il Commissario straordinario di Governo per la Bonifica di Bagnoli Floro Flores aggiunge: «Abbiamo compiuto un altro passo in avanti nella direzione delle bonifiche delle aree inquinate site a Bagnoli. La mia priorità è riconsegnare quella zona ai napoletani, al più presto. Le ruspe sono già arrivate. E grazie al lavoro costante del Comune, della Regione e di tutte le amministrazioni statali, questo obiettivo si sta avvicinando».

Ultimo aggiornamento: 18:13

