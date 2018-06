CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 7 Giugno 2018, 08:37 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2018 08:37

Comprò i bungalow del Villaggio degli Svedesi, 220 villini indivisibili dalla struttura turistica con piscine e pineta, ma l'idea iniziale era, sin dal principio, quella di trasformare il villaggio in un residence da vendere a «pezzi».Via le famiglie bionde e alte oversize, quella classe medio-bassa svedese che veniva a trascorrere le vacanze a Baia Domitia negli anni Sessanta accedendo a un fondo pensionistico di Stoccolma, da San Cipriano d'Aversa è partito il piano lottizzazione. Era il 2014 quando Luigi Mennillo si mise in testa l'idea di trasformare il sito per villeggianti in una lottizzazione residenziale. I proprietari delle 43 villette sequestrate ieri hanno infatti spiegato di aver visionato le «case per la villeggiatura» nel 2014, vale a dire un anno prima che Mennillo rilevassse le quote della «Serra resort», unica proprietaria dell'«Italy village». Insomma, il piano di frazionare il Villaggio e lottizzare le strutture preesistenti risale ai mesi precedenti al momento in cui l'imprenditore diventò proprietario della struttura.Da ieri è indagato per lottizzazione abusiva perché tra Sessa Aurunca e Baia Domitia-Cellole il solo indirizzo concesso è quello turistico-commerciale, l'area è anche sottoposta a vincoli paesaggistici e, a quanto pare, per realizzare la lottizzazione si è intervenuti senza autorizzazione sulle particelle catastali, ora frazionate, ora accorpate, degli immobili..