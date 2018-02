Paura nella Deutsche Bank a Napoli: i banditi sbucano dalle fogne armi in pugno

Giovedì 8 Febbraio 2018, 14:31 - Ultimo aggiornamento: 08-02-2018 14:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Banda del buco in azione nella Deutsche Bank in piazza Medaglie d' Oro, al Vomero dove questa mattina hanno fatto incursione alcuni uomini incappucciati e armati. Il blitz dei rapinatori è avvenuto intorno alle 11, mentre l'istituto di credito era regolarmente aperto al pubblico, e ha seminato il panico tra i dipendenti e le persone che hanno assistito all'assalto dei criminali.Nella fuga i rapinatori sono stati intercettati dalla polizia, giunta rapidamente sul posto con le volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale dellla Questura e del commissariato Vomero. I poliziotti sono riusciti a disarmare uno dei malviventi e a tirar via alcuni cappucci che coprivano i volti dei rapinatori che sono riusciti a imboccare le fogne ora al setaccio delle forze dell'ordine.Sul posto sono al lavoro anche operai e tecnici del servizio fognario del Comune di Napoli in attesa del sopralluogo della sezione Scientifica della Polizia di Stato.