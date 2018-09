Sabato 22 Settembre 2018, 13:30 - Ultimo aggiornamento: 22-09-2018 13:33

I carabinieri della Compagnia di Ischia hanno arrestato in via Vatoliere, a Barano, il 41enne Giuseppe Lauri, residente a Napoli, già noto alle forze dell'ordine. Insieme a un complice in via d’identificazione si era introdotto nella casa di un 44enne del luogo forzando una finestra e tentando di perpetrarvi un furto. Bloccato dai carabiniere dell’aliquota Radiomobile giunti sul posto a seguito di segnalazione al 112 del padrone di casa, Lauri è stato arrestato e ora attende la celebrazione del rito direttissimo.