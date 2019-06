Giovedì 27 Giugno 2019, 08:49

I carabinieri della stazione di Barra hanno arrestato per spaccio di stupefacente Paolo Mancini, 40 anni. L'uomo, recentemente sottoposto ai domiciliari per lo stesso reato, è stato sorpreso dai militari su strada a cedere ad un cliente una stecchetta di hashish del peso di 5 grammi.Nell’appartamento del 40enne rinvenuta e sequestrata un’altra dose della stessa sostanza del peso di 3 grammi.Arrestato per evasione e spaccio di stupefacenti, Mancini sarà giudicato con rito direttissimo. L’acquirente è stato invece segnalato alla Prefettura.