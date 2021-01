Betania, ambulatori esterni per erogare cure in sicurezza

Da lunedì prossimo nel piazzale antistante l’Ospedale Evangelico Betania, iniziano a funzionare i nuovi ambulatori medici allestiti nel rispetto delle misure di sicurezza della normativa Covid e garantire il rispetto delle misure di distanziamento.

Gli ambulatori sono stati allestiti in una struttura prefabbricata realizzata nello spazio antistante attiguo all’Ospedale e servono a consentire il normale svolgimento dell’attività ambulatoriale che nei mesi scorsi è stata fortemente penalizzata per la limitazione degli spazi dove erano allocati destinati all’area di pre-triage e cura per i pazienti Covid.

«In questo modo si potrà garantire una continuità assistenziale anche durante l'emergenza Covid ancora in corso. Gli ambulatori aperti rappresentano un'estensione di quelli già autorizzati e operanti all'interno della struttura. Si tratta di nove ambulatori di diverse specializzazioni, compreso uno dedicato alle attività solidali di prevenzione. Gli ambulatori sono stati realizzati e allestiti utilizzando fondi propri della Fondazione Evangelica Betania e delle Chiese fondatrici», spiega il direttore generale Luciano Cirica.

