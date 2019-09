Billy, sei mesi, lanciato da un'auto in corsa a Napoli: ora cerca casa

Martedì 3 Settembre 2019, 17:48

Lo hanno lanciato da un'auto in corsa, abbandonandolo sull'asfalto. Chi ha assistito alla scena accaduta ieri sera in via Camillo Guerra, ai Camaldoli, non è purtroppo riuscito ad annotare il numero di targa del veicolo dal quale due persone hanno tentato di "disfarsi" di un giovane meticcio salvo per miracolo. C'è da immaginare che l'intento fosse di disfarsene uccidendolo. Invece "Billy" - come lo ha ribattezzato un passante che ora se ne sta prendendo cura - non soltanto è sopravvissuto ma sta bene, come certificato da un veterinario che lo ha visitato stamattina.Billy è un dolcissimo meticcio di sei mesi che adesso cerca casa: chi lo sta accudendo, infatti, vive negli Stati Uniti e sta per lasciare Napoli, dov'era tornato per trascorrere due settimane di ferie. Entro lunedì il rischio più grosso è che il cucciolo finisca in un canile. "Billy" è dolcissimo, bene educato e adora tantissimo anche stare con i bambini.Quello degli abbandoni di animali domestici a Napoli come nel resto della Campania resta un gravissimo problema, e purtroppo anche questa estate si sono registrati tanti casi. Comprendere che un cane o un gatto non sono "giocattoli" ma veri e leali compagni di vita resta per molte, troppe persone ancora un gravissimo limite culturale. Ora c'è da dare a "Billy" un tetto sicuro e, soprattutto, quell'amore che gli è stato fatto mancare. E di fronte a quel gesto ignobile di lanciarlo da una macchina in corsa lungo una strada dove sarebbe andato incontro a morte sicura resta da chiedersi chi siano i veri "bastardi".Resta da realizzare un ultimo miracolo: l'adozione di questo dolcissimo cagnolino. Chiunque fosse interessato a queto grande gesto d'amore può contattare il numero 3288924000.