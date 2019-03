Gli agenti del Commissariato San Paolo hanno arrestato Bruno Borrelli, 57enne napoletano, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I poliziotti, durante un servizio di controllo del territorio, in via Cinthia, nei pressi di un centro commerciale, hanno notato due persone, di cui una seduta alla guida di una vettura mentre l’altra appoggiata allo sportello, intrattenersi a parlare. Appena visti i poliziotti, Bruno Borrelli, ha cercato di allontanarsi mettendo in moto l’auto, mentre l’altro, appiedato, ha tentato di dileguarsi. Insospettiti da questa condotta, i poliziotti hanno prontamente bloccato entrambe le persone e durante i controlli sono stati rinvenuti, all’interno dell’auto di proprietà del Borrelli, circa 88,00 grammi di eroina, la somma di 74,00 euro, suddivise in vario taglio, un bilancino di precisione e 2 cellulari. La vettura è stata sottoposta a sequestro, mentre il Borrelli Bruno è stato arrestato ed condotto presso la Casa Circondariale di Poggioreale.

Lunedì 25 Marzo 2019, 19:58

