Blitz dei vigili contro il caos movida: 106mila euro di verbali in una notte

Sabato 21 Aprile 2018, 20:35 - Ultimo aggiornamento: 21-04-2018 20:35

Sanzioni per 106mila euro nel giro di una sola notte. E' questo l'ammontare dei verbali elevati dalla polizia municipale per combattere la sosta selvaggia che accompagna la movida ogni fine settimana. Le operazioni di stretto monitoraggio, prevenzione e repressione per il mancato rispetto del codice della strada, coordinate dal Generale Ciro Esposito, Comandante della Polizia Municipale di Napoli, sono state messe in campo dagli agenti della Unità Operativa Rimozione Auto, nella notte tra venerdì e sabato.Gli agenti diretti sul territorio dal Capitano Giuseppe Imperatore, hanno effettuato controlli per il rispetto delle norme con operazioni a largo raggio nelle zone del Vomero, di Chiaia e di Piazza Bellini. Durante i blitz dei poliziotti municipali sono stati verbalizzati 75 parcheggiatori abusivi, immediatamente allontanati dai luoghi dove esercitavano gli abusi e sono stat elevati 458 per violazioni al Codice della Strada, in particolare relative alla sosta indiscriminata. In alcuni casi è stata anche necessaria la rimozione di 6 veicoli che risultavano parcheggiati in modo da ostacolare la fluidità della circolazione.Dunque, le sanzioni applicate ammontano a circa 106,000 euro. Le attività terminate alle prime ore del mattino saranno riproposte nelle prossime settimane per contrastare il fenomeno della sosta senza regole che si manifesta nelle ore tardo serali e notturne dei fine settimana, specie nei luoghi 'caldi' della movida.