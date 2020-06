Blitz dei vigili a Marano: frutteto irrigato con acqua rubata dalla condotta comunale

Ancora ladri d'acqua potabile scoperti dagli agenti della polizia municipale di Marano, che hanno fatto irruzione in un vastissimo appezzamento di terreno (circa 50 mila metri quadri) in cui venivano coltivati principalmente ortaggi e alberi da frutto. Terreni irrigati mediante l'installazione di impianti allacciati illegalmente alla condotta idrica comunale. Gli agenti della municipale hanno staccato la condotta fuorilegge e informato i magistrati della Procura Napoli Nord. Sono in corso accertamenti per risalire all'identità dei titolari del fondo agricolo situato nella zona collinare della città. Decine di famiglie, che vivono in appartamenti sorti a ridosso del vasto terreno, erano in costante emergenza idrica. Pochi giorni fa analogo blitz in un fondo di oltre 10 mila metri quadri, situato nella zona di Vallesana. Anche in quel caso il terreno era irrorato con acqua rubata dalla condotta idrica comunale. A Marano, causa furti, l'emergenza idrica è una costante.

