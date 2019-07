Bloccate per oltre un'ora in un'ascensore: la disavventura di tre donne nel Napoletano

Domenica 28 Luglio 2019, 21:06 - Ultimo aggiornamento: 28-07-2019 21:07

Bloccate per oltre un'ora in un'ascensore di un condominio di Marano. La disavventura, riferita da tre donne, tra cui una cardiopatica di 74 anni, si è conclusa a lieto fine solo grazie all'intervento dei vigili del fuoco. I fatti nel pomeriggio di oggi in via Fava, all'interno dello stabile dove risiedono le tre protagoniste della vicenda. «Abbiamo rischiato grosso - racconta una delle tre donne - non c'era aria e non potevamo agire manualmente. E' da tempo che sollecitiamo la riparazione dell'impianto, dichiarato inagibile anche dagli stessi pompieri. Abbiamo dovuto attendere oltre un'ora l'arrivo dei soccorsi. Qualcuno è riuscito a passarci un po' d'acqua, ma la paura è stata tanta. Stiamo valutando la possibilità di adire le vie legali». L'anziana cardiopatica era reduce da un delicato intervento chirurgico. Un'altra donna, invece, soffre di claustrofobia.