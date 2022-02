Bollette raddoppiate, la lotta dei negozi per la sopravvivenza: «In un mese da 1.400 a 4.500 euro»

La crisi commerciale è iniziata. La stangata sulle bollette che sta arrivando in queste ore pesa come un macigno per migliaia di imprenditori che, ricevute alla mano, si sono visti da un momento all'altro lievitare i costi dell'energia a fronte di consumi spesso ridotti rispetto ai mesi scorsi. Un aumento del «45% per ogni kilowatt». Quella alle porte è insomma una crisi pesante e per ora «senza chiare vie d'uscita», denunciano i...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati