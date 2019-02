Sabato 23 Febbraio 2019, 14:15 - Ultimo aggiornamento: 23-02-2019 14:18

Bomba a Chiaiano, all'ingresso di un negozio su Vico Vincenzo Valente. L' ordigno, una bomba carta, è esploso davanti la saracinesca dell'attività commerciale intorno all 13, orario di chiusura per il commerciante che non era presente all'interno dei locali, appunto chiusi.La deflagrazione ha causato il danneggiamento della saracinesca che si è introflessa e di un'automobile in sosta nei pressi del negozio. Le porte in ferro dei locali, invece non sono state scalfire. La polizia di Stato indaga sulla vicenda.