Borrelli a Napoli, rissa sul lungomare con i bagnanti abusivi e uno si denuda in strada

Rissa sfiorata questa mattina in piazza Vittoria, tra alcuni uomini e il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. Alla base della discussione dai toni sempre più accesi – sino all'arrivo delle forze dell'ordine – c'è stata la diretta Facebook effettuata dal consigliere, al transennamento delle scale che portano alla spiaggia della colonna spezzata. Una rete alle spalle della quale erano presenti i primi “bagnanti” della stagione e diversi bambini.

Immediata la reazione dei presenti che avvicinandosi al consigliere Borrelli, lo hanno intimato tra le urla e gli insulti di bloccare la registrazione. Al rifiuto e al formarsi degli assembramenti, le forze di polizia presenti in zona hanno sedato gli animi disperdendo i presenti. Momenti concitati, insomma, con uno dei bagnanti improvvisati che s'è denudato in strada in segno di protesta.



Ultimo aggiornamento: 18:29

