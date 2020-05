Primi caldi estivi e primo sole che inevitabilmente invita i bagnanti sul lungomare, alla faccia delle disposizioni per limitare la diffusione del Coronarivus. E allora via libera alle prime gite in spiaggia tra bagni al mare e anche qualche partita di racchettoni sul bagnasciuga.



Ultimo aggiornamento: 19:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche il Lungomare viene preso d'assalto dagli appassionati del jogging così come della bicicletta.