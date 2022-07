Trova una borsa con migliaia di euro in contanti e fa il giro di Napoli per restituirla al proprietario

«C’è grande trambusto in via Santa Teresa degli Scalzi, qualcuno ha dimenticato una borsa su di una panchina e, si vocifera, che al suo interno ci siano migliaia di euro in contanti. Interviene Pino Mobilia, titolare di un negozio di intimo nella zona, che decide di agire prima che qualche furbetto possa impossessarsi del malloppo. Così esce dall'esercizio, prende la borsa, la apre e effettivamente al suo interno trova numerose banconote, oltre ad oggetti in oro».

A raccontare l'incredibile storia è Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde che prosegue: «n fondo alla borsa anche un portafoglio con all’interno i documenti del proprietario. A quel punto decide che non c’è altro tempo da perdere, si fa prestare uno scooter e assieme ad un amico raggiunge l’indirizzo riportato sui documenti ritrovati. Arrivati sul posto trovano però solo una bambina che chiama i genitori e dice che non hanno perso nulla. Ma Pino non si scoraggia, mostra ai vicini il documento del proprietario della borsa e questi subito lo riconoscono affermando che si tratta di una famiglia di stranieri, onesti lavoratori, e che sono anche in attesa di un altro figlio, però non abitano più lì da qualche tempo».

Secondo la ricostruizione, a quel punto il commerciante ritorna sul posto e prova a chiedere se qualcuno conosce queste persone. Il personale delle Poste lo aiuta, e finalmente tutto viene ridato ai legittimi proprietari. La famiglia, nel ringraziare il suo salvatore, spiega che in questo momento si trova in una situazione difficile e, per sicurezza, preferisce portare con se tutti i propri averi. Non si sentono sicuri in casa, hanno paura che qualcuno possa entrare in casa e rubargli tutti i loro averi. «Questa storia rompe molti degli stereotipi che attanagliano la nostra città. Una vicenda che racconta di grande onestà, senso civico e soprattutto rispetto verso gli altri», commenta Francesco Emilio Borrelli consigliere regionale di Europa Verde.