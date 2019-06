Cadavere nei campi del Vesuviano, è giallo: si indaga per omicidio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 18 Giugno 2019, 11:31

Senza documenti, vestiti strappati, abbandonato in un fondo agricolo. È giallo sul cadavere recuperato nel tardo pomeriggio di ieri in un terreno in via Cristoforo Colombo, nella periferia di Boscoreale. I carabinieri sono stati allertati da un passante che ha notato il corpo senza vita di un uomo di circa 40 anni e ha subito dato l'allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Boscoreale, della compagnia di Torre Annunziata e gli esperti del nucleo investigativo per i rilievi sulla salma e in quella che potrebbe essere la scena del delitto. Infatti, coordinati dal procuratore Pierpaolo Filippelli, gli inquirenti procedono per l'ipotesi di omicidio, contro ignoti e al momento di un uomo senza identità.