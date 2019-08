Lunedì 19 Agosto 2019, 20:28 - Ultimo aggiornamento: 19-08-2019 20:29

Un incendio di sterpaglie sviluppatosi, per cause in corso di accertamento, su un terreno nel territorio di Boscoreale ha danneggiato alcuni cavi della linea della Circumvesuviana sulla tratta Torre Annunziata - Scafati provocando uno stop alla circolazione dei treni dalle 14.15 alle 18.30.Le fiamme sono state spente da due squadre dei Vigili del Fuoco. Indagano i carabinieri della stazione di Boscoreale. Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente dell'Eav, Umberto De Gregorio: «Purtroppo si registrano incendi che avvengono su aree private e che causano disagi alla circolazione dei treni. Ho chiesto di procedere alla pulizia dei terreni circostanti alle rete ferrata, proprio per scongiurare fatti del genere».