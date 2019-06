Botte ai genitori e danni alla casa se non aveva soldi: arrestato 24enne nel Napoletano

I carabinieri della stazione di Castellammare di Stabia hanno tratto in arresto un 24enne incensurato del posto. Il giovane si è reso responsabile di tentata estorsione e maltrattamenti nei confronti dei genitori, vittime da più di un anno della sua violenza. Il 24enne, se non veniva accontentato, finiva col picchiare i familiari e col danneggiare l’arredo di casa. I genitori non si erano mai rivolti alle forze dell’ordine ma ieri hanno chiesto l’aiuto dei carabinieri chiamando il numero di emergenza 112.



Arrivati nell’abitazione i militari hanno bloccato il ragazzo e soccorso la mamma e il padre raccogliendo la loro denuncia: sono stati così verbalizzati 12 mesi di violenze ed è emerso che in più di un occasione, pur di allontanare il 24enne e risparmiare ai genitori ulteriori vessazioni, sono stati alcuni vicini di casa a dargli del denaro. Arrestato, il 24enne è stato tradotto al carcere di Poggioreale.

Lunedì 10 Giugno 2019, 12:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA