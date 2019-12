Botti di Capodanno in vendita online, 31enne di Foggia fa shopping a Napoli e torna a casa: arrestato

Viaggiava nella sua auto con 50 chilogrammi di botti illegali acquistati via social network, in trasferta da Foggia, dove risiede, a Napoli. Gli agenti della polizia municipale di Napoli hanno scoperto la vendita di botti illegali sul social e hanno individuato e fermato un uomo di 31 anni, di Foggia, che aveva effettuato l'acquisto e stava facendo ritorno a casa, in Puglia. La sua auto era piena di fuochi d'artificio illegali acquistati nel quartiere Pianura, a Napoli. L'uomo è stato denunciato per trasporto illecito di materiali esplodenti, perché sprovvisto di licenza ed il veicolo è stato sequestrato. Il materiale sequestrato sarà consegnato agli artificieri per la loro distruzione.

