A Marano ingenti danni provocati dai botti: incendiata l'auto di un ex assessore

Le ordinanze sindacali anti botti non hanno sortito alcun effetto in diversi comuni del Napoletano. A Marano, già dalle prime ore del pomeriggio, si sono registrati momenti di tensioni e polemiche. L'auto di un esponente del Pd, l'ex assessore Davide Di Luccio, è stata divorata dalle fiamme originate dall'esplosione di petardi e mortaretti. Fuochi esplosi in strada, al centralissimo corso Mediterraneo. Nel pomeriggio, invece, animi surriscaldati in diverse strade. A San Rocco, sempre a causa dell'esplosione dei fuochi di artificio, si è reso necessario l'intervento dei carabinieri per sedare un litigio tra giovanissimi.

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA Pagani dice noai botti di Capodanno IL BLITZ Capodanno: 2.300 botti in capannonenel Salernitano, scatta un...

© RIPRODUZIONE RISERVATA