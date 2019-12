I carabinieri della stazione forestale di Casamicciola, durante un servizio di prevenzione e contrasto al bracconaggio denominato Bosco sicuro, hanno denunciato un 54enne per porto illegale di arma e tentato furto venatorio.



L’uomo infatti si aggirava nelle zone di caccia del comune di Serrara Fontana ma senza licenza venatoria e con un fucile destinato ad uso sportivo.



I militari inoltre hanno elevato due sanzioni amministrative per abbandono di bossoli sul terreno e mancata annotazione sul tesserino da cacciatore della data in cui i sanzionati erano usciti in battuta e del numero degli esemplari che avevano abbattuto.