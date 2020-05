Bracconaggio sul Vesuvio, sequestrato richiamo per quaglie: era nascosto in cassaforte

Un richiamo illegale e di "valore". I carabinieri forestali della Stazione “Parco” di Ottaviano, agli ordini del colonello Lamberti insieme alle Guardie della Lipu, guidate dal coordinatore Regionale Giuseppe Salzano, durante un controllo notturno del territorio tra Nolano e Vesuviano, hanno rinvenuto un richiamo elettromagnetico azionato per attrarre le quaglie nell’area di bracconaggio del parco Nazionale del Vesuvio nell'area del comune di San Giuseppe Vesuviano. L’impianto era celato e custodito in una cassaforte che le guardie Lipu sono riuscite a sradicare ed aprire, per poi procedere al sequestro di tutto il materiale trovato. “Mai abbassare la guardia e sempre lavorare in sinergia con le forze di polizia – afferma Fabio Procaccini, Delegato Lipu di Napoli – la passione e la professionalità dei carabinieri forestali impiegati nella tutela del Parco Nazionale del Vesuvio rappresenta la vera sicurezza dell’area protetta dal bracconaggio e dagli scempi ambientali”



