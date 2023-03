Catturava cardellini e altri uccelli protetti: operaio denunciato a Scafati

Questa mattina le Guardie Giurate Venatorie-Zoofile del WWF Italia, Nucleo di Salerno, insieme ai carabinieri forestali, del Comando Stazione di Roccarainola, hanno eseguito a Scafati un controllo finalizzato all’accertamento di reati in danno all’ambiente ed in particolare della cattura di avifauna selvatica protetta e particolarmente protetta. Operazioni normalmente svolte dal Wwf Italia per il contrasto al bracconaggio, fenomeno presente su tutto il territorio nazionale.

Durante il controllo è stato possibile accertare, da parte di un operaio residente a Scafati, il reato di detenzione in casa e di cattura illegale di uccelli selvatici particolarmente protetti. Alla fine delle operazioni sono stati sequestrati 11 cardellini (Carduelis carduelis), 6 Lucherini (Spinus spinus ), 7 Verzellini (Serinus serinus), 4 Fringuelli (fringilla coelebs ), e 2 reti complete di accessori utilizzate per la cattura di uccelli.

Gli esemplari idonei al volo sono stati liberati successivamente in un luogo sicuro. Spesso le persone che praticano l’uccellagione usano dei cardellini vivi come zimbelli: questi piccoli uccellini vengono legati con del filo intorno al collo e alle ali, costringendo gli stessi a movimenti innaturali per attirare nella trappola i cardellini di passaggio che ignari si depositano sulla rete. La sola detenzione di questi esemplari costituisce illecito penale. In Italia esiste un commericio illegale visto che i cardellini hanno un valore usuale sul mercato che parte dai 30 euro fino ad aumentare per le “doti canore” a prezzi stratosferici che si aggirano intorno alle migliaia di euro.