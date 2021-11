Bullismo a Napoli ma il video choc di Scampia risale all'anno scorso (e il disabile non era disabile)

Viale della Resistenza. Quartiere Scampia. Un uomo insegue uno scooter su cui viaggiano due ragazzi implorandoli per avere quindici euro. Il suo «per piacere», ripetuto più e più volte, è un misto tra un lamento e una preghiera. Chiunque altro, dinanzi a tanta disgrazia, si sarebbe mosso a compassione e, forse, avrebbe tentato di aiutare quel poveretto. Invece, i due ragazzi in scooter, non solo non fermano la loro corsa ma, anzi, danno...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati