Napoli, cade palo della luce: tragedia sfiorata al Vomero

Giovedì 16 Agosto 2018, 12:57

Tragedia sfiorata al Vomero dove un palo della luce è caduto in strada e si è abbattuto sulla carreggiata in via Puccini. Al momento del distacco improvviso del palo dalla base, poco prima di mezzogiorno, non c'erano passanti né autovetture di passaggio e, dunque, non c'è stato alcun ferito ma solo tanto spavento tra gli abitanti che hanno lanciato l'allarme.Sul posto è intervenuta la pattuglia dell'unità operativa Vomero-Arenella della polizia municipale, comandata da Gaetano Frattini, che ha inizialmente verificato le condizioni di sicurezza della scena per procedere allo spostamento del palo. I poliziotti municipali hanno liberato la carreggiata e sistemato il palo della luce sul marciapiede, ripristinando la viabilità della strada vomerese e raccogliendo i dati per stilare il rapporto sull'accaduto e sulle conidizioni di manutenzione del palo che alla base, appare corroso e in condizioni di estremo degrado.Gli uomini coordinati da Frattini sono ora in attesa dei tecnici del Consorzio Citelum che ha in carico il servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione per il Comune di Napoli, al fine di accertare le cause della caduta del palo e la sua rimozione in sicurezza. Dalla relazione della polizia municipale, inoltre, emerge la necessità di effettuare controlli sullo stato di manutenzione di tutti i pali della luce del quartiere.