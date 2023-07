Caldo record a Napoli, accessi record al Cardarelli: «Stop ai pazienti non gravi»

Accessi da record, ieri, nel pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli, dove sono arrivati circa 250 pazienti di cui 96 (circa il 39% del totale) ricoverati nei reparti o presso il servizio di Osservazione Breve Intensiva.

In una sola ora, nella giornata di ieri sono stati 9 i codici rossi trattati dal personale del servizio di Emergenza-Urgenza.

Come nei giorni precedenti, le problematiche maggiori - aggravate dal caldo asfissiante - sono state rilevate in pazienti con patologie croniche o oncologiche o tra quanti sono in terapia con farmaci per l'ipertensione o per la diuresi.

Vista la situazione, la direzione del Cardarelli ha comunicato al servizio 118 l'impossibilità ad accogliere pazienti con problematiche di minore gravità. Resta sempre garantita l'assistenza attraverso il 118 per i pazienti con problematiche gravi (per esempio infarto o ictus, vittime di gravi incidenti, eccetera) e per quanti giungono in pronto soccorso coi mezzi propri.