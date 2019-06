Caldo record, dieci città a rischio: a Napoli scatta l'allerta arancione

Lunedì 24 Giugno 2019, 16:49 - Ultimo aggiornamento: 24-06-2019 16:50

Mercoledì ondata di caldo con bollino arancione, condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in 10 città: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Napoli, Perugia, Rieti e Roma. Lo comunica il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Allerta arancione che si registrerà già nella giornata di domani (livello 2 di rischio) a Bolzano, Brescia e Rieti.Gli esperti del ministero della Salute suggeriscono di «evitare l'esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata (tra le 11 e le 18); Evitare le zone particolarmente trafficate, ma anche i parchi e le aree verdi, dove si registrano alti valori di ozono, in particolare per i bambini molti piccoli, gli anziani, le persone con asma e altre malattie respiratorie, le persone non autosufficienti o convalescenti; Evitare l'attività fisica intensa all'aria aperta durante gli orari più caldi della giornata; Trascorrere le ore più calde della giornata nella stanza più fresca della casa, bagnandosi spesso con acqua fresca; Utilizzare correttamente il condizionatore».Occorre poi, «seguire un'alimentazione leggera, preferisci la pasta e il pesce alla carne, evitando i cibi elaborati e piccanti; consuma molta verdura e frutta fresca. Fai attenzione alla corretta conservazione degli alimenti deperibili (esempio latticini, carne,) in quanto elevate temperature possono favorire la proliferazione di germi patogeni causa di patologie gastroenteriche; Se assumete farmaci, non sospendere autonomamente terapie in corso ma consulta il tuo medico curante per eventuali adeguamenti della terapia farmacologici; Fare attenzione alla corretta conservazione dei farmaci, tienili lontano da fonti di calore e da irradiazione solare diretta e riponi in frigorifero quelli che prevedono una temperatura di conservazione non superiore ai 25-30 gradi centigradi; Se l'auto non è climatizzata evita di metterti in viaggio nelle ore più calde della giornata (ore 11-18). Non dimenticare di portare con te sufficienti scorte di acqua in caso di code o file impreviste».