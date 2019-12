Tragedia sfiorata questa mattina a Castellammare. In traversa Mele, poco dopo le nove un camion in transito ha colpito in pieno il balcone al primo piano di uno stabile. L'automezzo ha sradicato la ringhiera del balcone e i calcinacci caduti sul marciapiede sottostante colpendo un passante. Poteva andare molto peggio al malcapitato che ha visto la ringhiera cadere davanti ai suoi occhi.

Per lui molta paura e qualche escoriazione, ora è affidato alle cure dei medici del Pronto Soccorso dell'Ospedale San Leonardo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoo e gli agenti della municipale guidati dal comandante Alfonso Mercurio. Non é la prima volta che autoarticolati colpiscono i balconi al primo piano di Traversa Mele. Qualche mese fa, quando la strada era a doppio senso, successe ad un altro balcone sullo stesso piano che fu colpito da un camion che proveniva in senso opposto.

