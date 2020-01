Camorra a Dubai, il «giallo» verso una svolta: presto in Italia il presunto narcos

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È atteso per le prossime ore, probabilmente a partire da domani, l'arrivo in Italia del personaggio arrestato a Dubai pochi giorni prima di Natale.È atteso in particolare a Napoli, l'uomo indicato come, narcotrafficante al servizio dei clan di camorra, che - dal canto suo - si difende sostenendo di chiamarsi. Una sorta di intrigo internazionale, un episodio che si tinge decisamente di giallo, destinato a chiudersi nel giro di pochi giorni. A questo punto, o dentro o fuori, o si tratta di un colpo straordinario, con le manette ai polsi di Carbone, o si tratta di un clamoroso errore di persone. O addirittura di uno scambio di persone, sempre a voler seguire quanto venuto fuori in questi giorni. Come è noto, l'uomo arrestato prima di Natale a Dubai, viaggiava con un documento intestato a Domenico Alfano. Ed è dalla cella di Dubai, che il sedicente Domenico Alfano ha scritto una lettera (indirizzata al Mattino e al Roma), per rimarcare la propria estraneità alle accuse che gli vengono contestate e che lo tengono di fatto in cella: «Non mi chiamo Bruno Carbone - ha spiegato - non c'entro niente con il traffico di droga. Mi chiamo Domenico Alfano, sono incensurato, faccio l'imprenditore, il ristoratore a Panama, sono venuto a Dubai con la mia famiglia solo per una vacanza». A questo punto saranno le autorità giudiziarie italiane a svolgere quelle verifiche necessarie a mettere la parola fine sul giallo di Dubai.Intanto, però, vanno avanti le inchieste sul narcotraffico dei clan di Secondigliano, che si sarebbero avvalse proprio della trama di Bruno Carbone. Aula 419, dinanzi al gip è stato il pm Maurizio De Marco (titolare delle indagini sui narcos assieme alla collega Vincenza Marra) a chiedere pene altissime per il presunto gruppo di soggetti legati al boss(a sua volta latitante a Dubai dal 2015). In sintesi, la Procura ha chiesto 18 anni di reclusione a carico di; 12 anni di reclusione per; dieci anni per; cinque anni e quattro mesi per; dieci anni per; dieci anni per; 14 anni per; sei anni di reclusione per; otto per; 14 anni di reclusione perSi tratta di richieste - bene chiarirlo - alle quali ora dovranno replicare gli avvocati di parte (rappresentati tra gli altri dai penalisti Leopoldo Perone e Vittorio Giaquinto), in uno scenario che fa i conti anche con quanto sta avvenendo in queste ore.Ma torniamo al giallo degli Emirati Arabi. A distanza di un mese dalle manette, si fa fatica a comprendere cosa sia realmente avvenuto. Possibile che ci sia stato un errore di persona? Secondo Domenico Alfano, non ci sono dubbi: «Sono innocente e vittima di un incubo giudiziario. Il resto me lo deve spiegare chi mi ha arrestato senza un motivo». Diversa la valutazione di interpol e autorità emiratine, che si sono limitate a rimandare in Italia il presunto Carbone.