Camorra, catturato in Spagna braccio destro del ras Contini

Arrestato dai carabinieri in Spagna, ad Alicante, il boss di camorra Nicola Rullo, di 53 anni, ritenuto elemento di spicco del clan Contini. Era in fuga da 3 mesi. L'arresto è stato eseguito dai carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Napoli, con la collaborazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e sotto il coordinamento della Dda di Napoli. Rullo era sfuggito all'ordine di carcerazione lo scorso settembre.

Rullo, secondo gli investigatori, era il braccio destro di Edoardo Contini, attualmente detenuto, ras dell'omonimo clan. È stato individuato e fermato in Spagna, sulla base delle informazioni acquisite e delle indagini dei Carabinieri del Nucleo investigativo di Napoli che hanno attivato l'unità Udyco Central della polizia spagnola attraverso il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia.

I Carabinieri, in particolare, sono riusciti a seguire gli spostamenti dei suoi familiari, potendo così ricostruire e documentare la rete relazionale e le abitudini di Rullo.

Grazie allo scambio informativo con la polizia spagnola, i Carabinieri e l'Udyco lo hanno infine scovato presso un noto resort ad Alicante dove il 53enne si era rifugiato da almeno 20 giorni per sfuggire alla cattura.