Campania, allerta meteo gialla dalle 14

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo a partire dalle 14 e fino alle 23.59 di oggi. In particolare, sulle zone Alto Volturno e Matese, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alta Irpinia e Sannio, Tusciano e Alto Sele, si prevedono «precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, puntualmente di moderata intensità» con «possibili raffiche nei temporali». Una condizione che ha dato luogo a un livello di criticità idrogeologica per il possibile impatto al suolo delle precipitazioni di colore giallo. La Protezione civile regionale raccomanda alle autorità competenti «di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi sia in ordine alle precipitazioni che alle condizioni del vento e di sottoporre a controllo la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti».

Ultimo aggiornamento: 12:25

