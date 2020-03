Campania, è ancora allerta meteo: vento​ forte, nevicate e gelate

LEGGI ANCHE

È di nuovo allerta meteo in Campania dalle ore 14 di oggi per vento forte, nevicate e gelate.. Si prevedono su tutto il territorio ad esclusione delle zone 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana) e 6 (Piana Sele e Basso Cilento) «nevicate con accumuli deboli o puntualmente moderati oltre i 400 metri e, localmente, anche a quote inferiori; quota neve in graduale risalita dalla sera. Gelate persistenti a quote superiori ai 400 metri e, localmente, anche a quote inferiori; quota gelate in graduale risalita dalla sera». Su tutta la Campania, incluse le zone 1 e 6 «Venti localmente forti con possibili raffiche».