Campania, arriva lo psicologo di famiglia: disco verde in Commissione sanità

La Commissione Sanità del Consiglio regionale della Campania fa scattare il via libera alla proposta di legge regionale per l'istituzione della figura dello psicologo di base. Lo annuncia il consigliere regionale del Partito democratico e presidente della V Commissione del Consiglio regionale della Campania Stefano Graziano, primo firmatario del provvedimento.

"Abbiamo approvato -spiega - una serie di emendamenti migliorativi, recependo le osservazioni arrivate nel corso dell'audizione che abbiamo svolto nelle scorse settimane". Adesso il provvedimento passa all'esame dell'Aula per l'approvazione definitiva. Lo psicologo di base è una figura che dovrà collaborare con il Medico di medicina generale e con il Pediatra di libera scelta. L'obiettivo è quello di raccogliere i bisogni dei pazienti ed effettuare interventi sia terapeutici che di prevenzione delle principali patologie che hanno un risvolto sulla fera psicologica e della vita di relazione coadivuvando gli interventi terapeutici del medico. "Una proposta di legge che riteniamo fondamentale nell'ottica di rafforzare i servizi di assistenza al cittadino dopo l'emergenza Covid, che ha cambiato per sempre le nostre vite e che ci ha messo di fronte alla necessità di prevedere un'assistenza psicologica di base con l'obiettivo di prevenire patologie psichiche e fisiche che potrebbero diventare anche croniche". © RIPRODUZIONE RISERVATA