Venerdì 9 Marzo 2018, 13:09 - Ultimo aggiornamento: 09-03-2018 13:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel corso del 2017 la richiesta media di prestito personale presentata alle società del credito è stata pari a 10.790 euro, in aumento del 2,3% rispetto al 2016 e, secondo i dati emersi dall'osservatorio di Facile.it e Prestiti.it, a crescere maggiormente sono stati i prestiti legati al consolidamento debiti, che hanno visto aumentare il loro peso percentuale del 5,5%. In Campania la richiesta media presentata alle società del credito è stata pari a 10.550 euro, inferiore alla media nazionale, in aumento dell’1,4% rispetto al 2016.Fra le richieste di prestito personale 2017 presentate dai campani per le quali il firmatario ha specificato la finalità di utilizzo, quelle destinate alla “casa” rappresentano la voce più consistente ben il 42% delle domande di finanziamento erano destinate a spese legate all’abitazione (considera che a livello nazionale la percentuale è pari a circa il 34%) . Tra queste, la fetta più grossa è rappresentata dai prestiti per ristrutturazione (31%), seguiti da quelli per l’acquisto di arredamento (8%) o di un immobile (3%). Le auto, invece, rappresentano, con circa il 24%, la seconda ragione che spinge i campani a rivolgersi ad una finanziaria (il dato nazionale è 27%); compongono questa categoria i prestiti per l’acquisto di auto usate (19%) o nuove (5%). Seguono in classifica le richieste di prestito personale mirate all’ottenimento di liquidità (circa l’11%) e quelle per il consolidamento debiti (circa l’8%, valore inferiore a quello nazionale, ma comunque in crescita rispetto al 2016, quando in Campania era pari al 4%).