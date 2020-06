Campania Express, il servizio dei treni Eav attivo nei fine settimana di giugno da Napoli a Sorrento

LEGGI ANCHE

Riparte domani anche il Campania Express. In un’ora da Napoli a Sorrento passando per i principali siti archeologici della Campania e le meravigliose località della penisola sorrentina. Il servizio, che verrà attivato nei weekend del mese di giugno, effettuerà corse dal capoluogo partenopeo per Sorrento su vagoni dotati di aria condizionata, posti a sedere e possibilità di acquistare online i biglietti.: Sorrento, Sant’Agnello, Piano di Sorrento, Meta, Vico Equense, Castellammare, Pompei Scavi, Torre Annunziata-Oplonti, Ercolano.nonché negli Infopoint di Porta Nolana, piazza Garibaldi e Montesanto con diritto di posto a sedere. È inoltre possibile acquistare biglietti, senza diritto al posto a sedere, nei venti minuti precedenti la partenza del treno presso le biglietterie Eav di Ercolano, Pompei Villa Misteri, Vico Equense, Sorrento, Napoli Porta Nolana e Napoli Piazza Garibaldi. Quattro le coppie di corse del treno che parte da Napoli (fermate intermedie solo ad Ercolano, Torre Annunziata, Pompei Scavi, Castellammare, Vico Equense, Meta, Piano e Sant'Agnello) alle 09.06; 11.36; 15.36; 18.06 e da Sorrento alle ore 10.25; 14.39; 16.55; 20.56.