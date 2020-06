LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICO EQUENSE - Riparte domani il servizio della funivia che collega la stazione di Castellammare dell'Eav e Monte Faito, il sito che si estende tra il promontorio stabiese e la penisola sorrentina. Le corse si susseguiranno dalle ore 10 del mattino fino alle 17, una potenzialità di 11 persone in cabina se gli occupanti appartengono allo stesso gruppo familiare.Distanziamento nelle sale di attesa, disinfezione almeno due volte al giorno in cabina e controllo su ogni singolo passeggero, mascherine obbligatorie. Questi gli orari: 10,00 - 10,20 - 10,40 - 11,00 -11,40 - 12,00 - 13,00 – 13,40 – 14,00 – 14,40 – 15,00 – 15,20 – 15,40 – 16,20 – 16,40 – 17,00. A bordo sarà consentito un numero massimo di 11 passeggeri più il conduttore, se tra i viaggiatori ci sono persone che vivono assieme, in caso contrario il numero scenderà a otto.in caso di persone in attesa si procederà con un orario continuo. Inoltre è previsto un servizio navetta, il sabato e la domenica, che collega piazzale Funivia con i punti più importanti della montagna, compreso il Santuario di San Michele. Prevista, inoltre, una bigliettazione integrata Funivia+Bus per agevolare i fruitori del servizio. Un impegno importante per provare a lasciarci alle spalle i terribili mesi passati, confermare la vocazione turistica e la grande ospitalità della Campania, e guardare con fiducia al futuro. Inoltre, Eav ed il Comune di Vico Equense hanno intrapreso un percorso per poter realizzare, in una cornice più ampia, un’ importante infrastruttura su tutta la piazza antistante la stazione superiore della Funivia, che ne consenta un utilizzo continuo durante tutto l’anno e funzioni come spazio di aggregazione sociale e culturale. Per questa infrastruttura, Eav ha previsto un concorso di idee a livello nazionale che sarà completato nei prossimi giorni.