Campania: a maggio 50mila persone controllate nelle stazione ferroviarie

Circa 50.000 persone controllate, 9 arrestati, 35 indagati, 80 contravvenzioni elevate, 15 minori rintracciati: questo il bilancio dell’attività, nel mese di maggio, della polizia ferroviaria del compartimento per la Campania nelle principali stazioni e a bordo dei treni.

I controlli, intensificati per il maggior afflusso di viaggiatori e turisti in questo periodo, sono stati svolti in collaborazione con personale del locale presidio di protezione aziendale delle F.S. Italiane che, attraverso l’utilizzo di un sistema di videosorveglianza, ha consentito di monitorare con estrema efficienza e sicurezza, i flussi dei passeggeri.

Tra le operazioni più significative, gli uomini e le donne in servizio hanno rintracciato 15 minori nelle stazioni della Campania tra cui giovani che sono scappati dalle case-famiglia a cui erano stati affidati, giovani in fuga per amore o per problemi familiari, o ancora vittime di un disagio psicologico, e che scelgono il treno come mezzo per allontanarsi.